Il video di “Radiations (Shackleton RMX)”, pezzo estratto dal prossimo album dei Driftmachine

Il quarto album dei Driftmachine non è un album in senso classico, bensì una raccolta di nuova musica realizzata in studio, remix di Shackleton e The Sight Below e materiale precedentemente disponibile solo in formato digitale.

Il disco comincia con il sorprendente remix di “Radiations” a firma Shackleton, una piccola gemma brillante, con tutte le percussioni “spaziose” che uno si può aspettare dal producer britannico. Vibrazioni che si allungano su atmosfere tese e broken beats post-techno: Shackleton (che si è generosamente offerto, di sua iniziativa, di occuparsi di questa traccia) ci regala fantastiche acrobazie ritmiche, decostruendo la sintesi modulare dei Driftmachine.

Il video sottostante è di Misha Shkurat, parte della Nisantashi Primary School e artista visivo di Kiev. Esplora le possibilità del classico feedback video, servendosi di un videosynth analogico in combinazione con uno schermo e una telecamera live. Tanti loop di feedback e oscillazioni creano motivi grafici complicati che fanno una coppia perfetta coi poliritmi trascendenti dei Driftmachine.