Vespertina: il video di “Nuova York”

“Nuova York” è uno dei brani che compongono l’ep Glossolalia di Vespertina, ovverosia Lucrezia Peppicelli, già da noi incontrata in sede di recensione con il suo gruppo Vivienne The Witch.

Descritte dalla stessa autrice come melodie funeree, le canzoni di Vespertina tuffano l’ascoltatore in un’atmosfera onirica e al contempo decadente, in cui chitarra e voce disegnano trame eteree ricche di romanticismo e malinconia. L’ep uscirà a settembre con il supporto di tre etichette ormai sempre più presenti sulle nostre pagine, ovvero Dio Drone, Toten Schwan e Dischi Bervisti, ma la cantante/chitarrista ha deciso di offrire già oggi, tramite noi, questo video in anteprima.

Il video è stato realizzato dallo Studio Francesco Ciavaglioli, mentre il brano è stato registrato, mixato e masterizzato presso LRS FACTORY da Lorenzo Stecconi, un altro nome che dovrebbe dirvi qualcosa. Buona visione.