Venezia Hardcore: il Rivolta di Marghera ospita la quinta edizione del più grande festival hardcore italiano

Evento su Facebook qui.

2 PALCHI, 1 RAMPA DA SKATE, 25 BAND, UN’AREA DEDICATA ALL’ILLUSTRAZIONE, AL MERCH E AI VINILI, BAR E CIBO VEGAN

Sabato 13 maggio il centro sociale Rivolta di Marghera (VE) ospita la quinta edizione del festival dedicato alle sonorità punk hardcore, durante la quale si esibiranno ben 25 gruppi italiani e internazionali, in quello che è diventato in pochi anni uno degli eventi più interessanti e partecipati del panorama underground nazionale, merito soprattutto dei collettivi (Trivel, Youth of Today e Venezia Hardcore) che durante tutto l’anno operano per organizzare concerti e spingendo gruppi e realtà dell’autoproduzione che vanno dal mondo delle illustrazioni ai negozi di musica, grazie a una capillare collaborazione. A partire dalle 15 il festival vedrà alternarsi sul palco band ormai note della scena e altre formazioni emergenti: spiccano le reunion esclusive della band post-hardcore Dufresne e dei La Crisi e la presenza delle leggende del NYHC Cro-Mags. E poi ci saranno Implore, Vitamin X, Slander, Horror Vacui, Tutti I Colori Del Buio e molti altri.