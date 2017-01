Venerdì 27 gennaio ci saranno i Mirrors For Psychic Warfare al Circolo Colony di Brescia

Riceviamo e pubblichiamo, con alcune nostre brevi integrazioni.

Mirrors For Psychic Warfare, la collaborazione tra Scott Kelly (Neurosis) e Sanford Parker (Buried At Sea) si è appena imbarcata in un tour europeo, iniziato il 12 gennaio ad Amburgo. Questo è il trailer, firmato da Chariot Of Black Moth, seguono tutte le date (a noi italiani interessa soprattutto quella di Brescia del 27 gennaio).

Date

Gio 12.01. GER-Amburgo, MS Stubnitz

Ven 13.01. NL-Rotterdam, Worm

Sab 14.01. NL-Amsterdam, OCCII

Dom 15.01. BE-Anversa, Het Bos

Lun 16.01. FR-Parigi, Espace B

Mar 17.01. UK-Londra, The Unicorn

Gio 19.01. GER-Oberhausen, Druckluft

Ven 20.01. GER-Berlino, Berghain Kantine

Sab 21.01. PL-Varsavia, Beerokracja

Dom 22.01. CZ-Ostrava, Barrak music club

Lun 23.01. CZ-Praga, Klub 007 Strahov

Mar 24.01. HU-Budapest Dürer Kert

Gio 26.01. CH-Zurigo, Ziegel Oh Lac

Ven 27.01. IT-Brescia, Circolo Colony

Sab 28.01. CH-Lucerna, Industriestrasse

Dom 29.01. CH-Berna, Dachstock

Lun 30.01. AT-Bregenz, Between

Mar 31.01. AT-Vienna Arena

Mer 01.02. AT-Linz, Kapu

Gio 02.02. GER-Lipsia, UT Connewitz

Ven 03.02. GER-Dresda, Scheune

Sat 04.02. PL-Poznan, LAS

I Mirrors For Psychic Warfare hanno pubblicato il loro omonimo album d’esordio nel 2016, tramite Neurot: una manifestazione sonora d’insonnia, completata dal perenne malessere che arriva dal dover fronteggiare una nuova giornata. I cinque pezzi strisciano e pulsano lungo un paesaggio ostile e desolato, con un’ossessività piuttosto curiosa. Potete ascoltarli qui (nota della redazione: noi avevamo scritto “nonostante gli echi psicotici dell’altro loro progetto Corrections House si facciano sentire per tutto il disco, Kelly e Parker decidono di rimodellare quella materia sonora per darle un tono ancora più profondo, oscuro e a tratti cosmico”).

Chiunque negli ultimi due decenni abbia teso l’orecchio verso quel sound tra metal e industrial sarà entrato in contatto con il lavoro di Parker. Forse attraverso le band o i progetti nei quali è o è stato coinvolto come musicista: Buried At Sea (doom), Corrections House (la fraternità del suono estremo) o magari gli sciamani Minsk (doom/post-metal). O forse per via dell’incredibile quantitativo di dischi ai quali ha regalato il suo sound tossico in veste di produttore o di tecnico (un po’ di name dropping: Pelican, Eyehategod, Rwake, Voivod, YOB, Lair Of The Minotaur, Wovenhand…). In tanti casi, ovviamente, si è trovato in entrambe le vesti, ottenendo una sorta di radicalizzazione interdisciplinare della musica. In un certo senso stiamo parlando dell’applicazione dei metodi della musica elettronica al doom. Musica distopica che si costruisce con i loop e i sequencer, che evita la forma-canzone per andare sullo storytelling strumentale, trasformando una singola traccia in un mondo di suono. Parker richiama sia la tradizione industrial inglese e americana, ma il lavoro sui dettagli microscopici, osservabile anzitutto nelle armoniche, potrebbe tranquillamente essere quello che si trova sul catalogo di etichette come raster-noton o Mille Plateux. Queste idee si sono manifestate nel suo album solista, Lash Back. Potete ascoltarlo qui.

Nota della redazione: a Brescia, prima di Parker in solitaria e di Parker più Kelly come Mirrors For Psychic Warfare, ci saranno i Sunpocrisy. Sul loro ultimo Eyegasm, Hallelujah! (2015) abbiamo scritto: “(…) insomma, non dev’essere stato facile per la formazione decidere di presentarsi con oltre settanta minuti di musica nuova, figlia di un sentire che potremmo definire in modo spicciolo post-metal, ma che in realtà si impone più per la sua indole psichedelica e per il suo approccio prog che non per il suo carattere rumoroso”.

Qui trovate l’evento creato su Facebook.