Un’anteprima da Gloss, ep di Grebenstein per Horo

Grebenstein è producer, dj e visual artist. Vive a Kassel in Germania. Dopo aver suonato in varie band come batterista e chitarrista, nel 2014 ha debuttato come solista con un ep di quattro tracce pe r la Downwards Records di Regis.

L’ep Gloss, di quattro tracce, esce per Horo subito dopo Strong, Proud, Stupid, & Superior (con Seefried), pubblicato da Downwards a ottobre 2016.

Non club tracks for open minded clubs.

Questa è la title track.