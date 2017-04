Un workshop di Enrico Malatesta a Milano

Riceviamo da Careof, organizzazione non profit per la ricerca artistica contemporanea, e pubblichiamo.

No Island but Other Connection è un progetto di ricerca di Enrico Malatesta, la cui prima edizione è stata presentata a Santarcangelo dei Teatri – Festival Internazionale del Teatro in Piazza (Santarcangelo di Romagna, Luglio 2016) e che qui a Careof – in occasione della nuova configurazione degli spazi dell’organizzazione nella Fabbrica del Vapore di Milano – si formalizza in un programma di workshop site-specific, realizzati attraverso l’utilizzo del potenziale acustico degli spazi di lavoro e di alcuni materiali forniti dallo stesso Malatesta.

L’intento è quello di presentare lo stato della ricerca dell’autore in modalità aperte e capaci di offrire ai partecipanti la possibilità di approfondire il comportamento sonico di tutto ciò che circonda lo spazio soggettivo di un ascoltatore.

Il suono, presentato come evento multiplo e partecipativo, diviene lo strumento con cui realizzare dispositivi evoluti di ascolto, pratica spaziale e interazione con la vitalità di materiali readymade.

La residenza presso Careof è utilizzata come momento di studio per Readymade Metal Book, progetto di ricerca teorica e performativa dedicata ad oggetti readymade e alla possibilità di produrre zone autonome di connessione tra la vitalità dei materiali e ed essere umano attraverso il suono (nelle parole di Malatesta stesso: Metal Book è il primo di una serie di oggetti metallici readymade che ho recentemente raccolto a Cesena nel magazzino di un rottamatore).

Readymade Metal Book sarà presentato in prima assoluta a maggio 2017 presso il Kunstenfestivaldearts, ‘Before the Codes’ di Bruxelles.

Programma workshop

Il workshop, aperto a tutti gli interessati, si effettuerà nelle date 28-29-30 aprile ed avrà un costo di 100 euro con iscrizione all’associazione se si sceglie di seguirlo nella sua interezza, mentre sarà di 50 per la singola giornata.

28 APRILE

10:30 – 12:30

Sessione di ascolto

Reading

Readymade #01 “Metal Book” indagine sonora e di movimento

14:00 – 17:00

Pratica Spaziale site-specific

Aural Architecture

Esercizio di ascolto azione sonora di Enrico Malatesta – Limite

29 APRILE

10:30 – 12:30

Sessione di ascolto

Reading

Readymade #02 – Indagine sonora e di movimento

14:00 – 17:00

Pratica Spaziale site-specific

materiali deformabili – spazi deformabili

Field Recording

Esercizio di ascolto e azione sonora di Enrico Malatesta – Superficie

30 APRILE

10:30 – 12:30

Sessione di ascolto

Reading

Readymade #03 – Indagine sonora e di movimento e registrazione dell’attività sonica

14:00 – 17:00

Pratica Spaziale site-specific

Risonanza e Decadimento del suono come possibilità di movimento

Esercizio di ascolto e azione sonora di Enrico Malatesta – Deriva

L’esperienza dell’ascolto si sviluppa, quindi, attraverso laboratori, performance informali e un momento esclusivamente performativo. Ciascuna parte del progetto è legata all’intento di potenziare l’ascolto attivo, aperto alla relazione tra lo spazio, i suoni e la vitalità dei materiali con l’intento ultimo di aumentare attenzione e percezione di ciò che agisce al di fuori del soggetto e produrre possibilità per un futuro aperto alla relazione con il suono.