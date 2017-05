Ultime date della stagione 2016/17 per Tetris (TS)

Riceviamo dal nice & friendly DIY club triestino e pubblichiamo.

VEN 12/5 – PABLITO EL DRITO [chiptune] + Jazza & Cannibal Se-lecter

Dopo essere stato organizzatore di concerti, tecnico del suono e di palco nella scena underground milanese, dal 1996 Pablito El Drito (Pablo Pistolesi) porta in giro i suoi djset e dal 2003 si apre alla dimensione live. È fondatore di RXSTNZ, inoltre scrive di musica per MilanoX e Frequencies. Da poco ha pubblicato per Agenzia X Edizioni il suo primo romanzo, “Once Were Ravers”.

SAB 13/5 – CUP SOULS [punk rock, TS] + FUNK O RAMA [funk rock, TS]

Ancora una serata dedicata ai locals. Se credevate che a Trieste non ci fosse una band punk rock, magari una di quelle con le melodie giuste che strappa pure il passaggio in radio, allora sentitevi i CUP SOULS.

I FUNK O RAMA, invece, hanno una parola d’ordine: “groove is our business”. Troppo facile dire Red Hot Chilli Peppers, qua c’è anche dell’altro, venite a sentire.

SAB 20/5 – Licht und Blindheit: MY MANNEQUIN (gothic rock, TS)

Ultimo appuntamento della stagione con Licht und Blindheit, che coincide col ritorno sul palco dei My Mannequin. Per farvi ballare ci saranno tutti i dj che collaborano con Licht und Blindheit.

SAB 27/5 – THE BARBACANS [God save the Fuzz, PU] + BRUNO GOURDO [wolfman blues, TS]

Per la seconda volta a Trieste, a due passi dalla piazza alla quale hanno dato il nome, i Barbacans chiudono la stagione 2016/17 di Tetris: Fuzz, Farfisa & rock’n’roll. In apertura l’unica one wolfman band esistente: Bruno Gourdo. Si balla prima, durante e dopo con Mr. Bama Lama Michael Myers.

Venite a festeggiare con noi la fine di una stagione benedetta (o maledetta) da artisti che mai o quasi mai avremmo pensato di vedere alla periferia dell’impero: Negativland, Carla Bozulich, Mike Watt, Greenleaf, Fatso Jetson, Ulan Bator, Stoned Jesus, Sadistic Intent, Qui, Battleme, Cripple Bastards, The Freeks, Benoît Pioulard, Okkultokrati, DJ Vadim, Ecstatic Vision, 1000mods… e molti altri ancora.