Tornano i Pact Infernal

‘Infernality’ sarà un concept lp, in uscita per Horo, che combinerà gli elementi che si trovano nei primi due ep, dei quali abbiamo parlato.

L’ufficio stampa del progetto ci fa sapere che per i Pact Infernal inizia una nuova fase, dato che si esibiranno dal vivo, anche in veste di dj (primo appuntamento il 15 aprile al De School di Amsterdam, in compagnia di Lucy e Lady Starlight).

Infernality sarà preceduto da un ep nel quale The Descent Chapter II sarà remixato da Svreca, Pris, Nastika e Ancestral Voices (uscita prevista: 26 maggio).

Nell’attesa, potete ascoltare e scaricare quest’ora di musica su Soundcloud, che contiene loro materiale, remixato e non remixato.