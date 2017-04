A Torino inizia la rassegna Overlook: Larsen + Thor & Friends, Van Wissem, Spaccamonti e Beauchamp

Riceviamo e pubblichiamo.

OVERLOOK #1

sabato 13 e domenica 14 maggio 2017

Cinema Classico – Torino

LARSEN + THOR & FRIENDS

JOZEF VAN WISSEM / PAOLO SPACCAMONTI & PAUL BEAUCHAMP

OVERLOOK (titolo di Shining-iana memoria) è la nuova rassegna di concerti organizzata e proposta dal Cinema Classico di Torino e dalla società di distribuzione cinematografica Movies Inspired. L’obiettivo della manifestazione è applicare la ricerca sulle produzioni indipendenti e d’autore, che già caratterizza selezione e programmazione cinematografica dei promotori, al campo musicale.

Il primo appuntamento di questa serie è un evento in due serate, organizzato in collaborazione con O.F.F. booking+management, TUM Turin Music ed Escape From Today Records, che vedrà esibirsi sabato 13 maggio, presso la sala storica del Cinema Classico di Piazza Vittorio 5 a Torino, la cult band torinese Larsen e il poli-strumentista Thor Harris (già percussionista per Swans e Shearwater). Domenica 14 maggio toccherà al compositore e liutista olandese Jozef Van Wissem (vincitore a Cannes nel 2013 per migliore colonna sonora con il film di Jim Jarmusch “Only Lovers Left Alive”) e al duo di musica sperimentale composto da Paolo Spaccamonti e Paul Beauchamp, che presenterà in anteprima il proprio album in uscita ad aprile per Escape From Today Records e Fratto/9 “Torturatori”.

Si segnala l’iniziativa promozionale che prevede l’accesso alle proiezioni serali di mercoledì 17 maggio (“Green room” di Geremy Saulnier e “Only Lovers Left Alive” di Jim Jarmusch) incluso nel biglietto dei concerti.

In programmazione il secondo appuntamento della rassegna previsto per il 1 luglio 2017 con TAGC ovvero The Anti Group Communications, progetto psicoacustico di Adi Newton dei ClockDVA.

Sabato 13 Maggio h 21:00

LARSEN + THOR & FRIENDS

Larsen e il poli-strumentista Thor Harris si sono conosciuti in occasione del tour 2013, che vide Larsen condividere il palco con gli Swans di Michael Gira, in Germania e Italia. Ne nasce la partecipazione di Thor Harris a due brani del nuovo album dei Larsen “Of Grog Vim”, quindicesima pubblicazione della band uscito lo scorso anno per Important Records. In questo nuovo tour congiunto Larsen presenterà i brani di “Of Grog Vim”. Thor & Friends proporrà un repertorio incentrato su marimba, vibrafono e xilofono. Le due performance si intrecceranno in un unico flusso di inter-collaborazione.

larsen.to.it

thorharris.org

Domenica 14 Maggio h 21:00

JOZEF VAN WISSEM / PAOLO SPACCAMONTI & PAUL BEAUCHAMP

Jozef Van Wissem musicista costantemente in tour, tra avanguardia e musica barocca, si è esibito ovunque nel mondo (inclusi prestigiosi festival come “All Tomorrow’s Parties” e “Primavera Sound”). Van Wissem ha studiato liuto a NYC con Pat O’Brien, ha eseguito lavori su commissione per conto della London National Gallery, per il videogioco “Sims Medieval” e la sua colonna sonora per il film di Jim Jarmusch “Only Lovers Left Alive” ha vinto l’edizione 2013 del Festival di Cannes.

Paul Beauchamp & Paolo Spaccamonti: uno viene dagli Stati Uniti, più esattamente dalla North Carolina; l’altro ha origini e antenati nel sud d’Italia, in Basilicata. Il primo è un musicista elettroacustico, che utilizza archetti e rumori, elettronica e drone; il secondo è un chitarrista dal taglio visionario e cinematografico, pur con lo spessore del primo amore: il metal. Una città li unisce, avendoli accolti in tempi e modi diversi: Torino, la motor city italiana decaduta ma sostituita da un piccolo gioiello di culture trasversali, incroci di etnie, interscambi fruttuosi e genie in mutazione. Non è dunque un caso che il primo, Paul Beauchamp, e il secondo, Paolo Spaccamonti, si siano incontrati, o meglio ancora, trovati in quel della capitale sabauda per una serie di incroci e casualità legate indissolubilmente a quella calamita tra simili che è la musica. E non è un caso che siano finiti a condividere un disco, seppur così diversi e musicalmente distanti come appaiono sulle prime. O forse lo è eccome un caso, per come è avvenuto questo incontro molte volte ipotizzato, spesso programmato, più volte rimandato e mai riuscito in precedenza: nato, com’è quasi ovvio che sia, dalle mille chiacchiere nei momenti di vuoto di un tour, quello che i due hanno condiviso lo scorso anno, e frutto di una improvvisazione nata sul momento all’interno di un altro luogo “magico”, l’Argo Laboratorium di Gianmaria Aprile di Fratto9UnderTheSky e musicista coi Luminance Ratio. Una sola session, fatta fruttare al massimo con la strumentazione dello studio – unica regola aurea che i due si sono dati una volta accettato l’invito del padrone di casa – per avere e, al tempo stesso offrire una istantanea che riuscisse a condensare sia l’esperienza del momento (il tour in questione), sia tutto ciò che si è scritto sopra: far collidere, cioè, due mondi in apparenza distanti e che, nonostante tutto, confluiscono l’uno nell’altro, si travasano, si influenzano a vicenda e a loro volta vanno a costruire un nuovo mondo, uguale e diverso dai precedenti e molto più della proverbiale somma che fa il totale. Perché nelle due lunghe tracce, una white side e una gemella negativa, la black side, sul lato opposto, convivono e collidono le sensibilità dei due artisti, le chitarre distese di Spaccamonti e gli interventi dissonanti di Beauchamp, la visione realisticamente immaginifica del primo e l’alterità straniante del secondo, la capacità del primo di fornire il fondale cinematografico e quella del secondo di riempirla di dettagli minuti.

INFO

Cinema Classico

Piazza Vittorio 5 Torino

Apertura porte ore 21:00

Biglietti: 15€ a serata

Con il biglietto di ingresso si avrà anche accesso alle proiezioni serali di mercoledì 17 Maggio ( fino ad esaurimento posti): “Green Room” di Geremy Saulnier e “Only Lovers Left Alive” di Jim Jarmusch (entrambi in lungua originale con sottotitoli).

Biglietti disponibili presso le casse del Cinema Classico.

Prevendite a breve disponibili qui

Un evento a cura di Classico, Movies Inspired in collaborazione con O.F.F. Studio – Torino, TUM, Escape From Today Records.