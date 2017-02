Thunder Bomber, il video di “Magic Potion”

I Thunder Bomber ci offrono uno sfizioso antipasto in attesa del prossimo split con i Wah ’77, per quello che promette di essere un match ad alto tasso di adrenalina. Del resto, ci siamo già soffermati più volte sugli autori di questa “Magic Potion”, titolo rubato con amore agli Open Mind e metafora di dipendenze e assuefazioni varie. Girato in presa diretta da Davide Bianchera presso la sala concerti di Frammenti Di Un Cuore Esploso , centro culturale polivalente e base dell’etichetta degli stessi Thunder Bomber (FCE records), il video sembra parafrasare quanto cantavano gli Standells nell’omonimo brano reso celebre dai Minor Threat: Sometimes, good guys don’t wear white. Qui i Thunder Bomber indossano maglie bianche ma non è detto siano dei bravi ragazzi. In attesa di scoprirlo vi offriamo un sorso della loro pozione magica.