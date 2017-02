Che succede al Beaches Brew 2017

Riceviamo da Bronson Produzioni e pubblichiamo.

Bronson Produzioni & Belmont Bookings presentano

BEACHES BREW 2017

con King Gizzard & The Lizard Wizard,

Thee Oh Sees, Shellac, Weyes Blood,

Kaitlyn Aurelia Smith…

Il Beaches Brew è un festival annuale a ingresso gratuito che si svolge sulla costa adriatica, più precisamente a Marina di Ravenna. Quest’anno si farà dal 5 all’8 giugno.

Oggi annunciamo i primi dodici gruppi che suoneranno a questa sesta edizione della durata di 4 giorni nel contesto di un paradiso italiano fatto di sole, sabbia e surf. Le vibrazioni positive che arrivano dalla spiaggia su cui si trova la casa del nostro festival, l’Hana-bi, sono il completamento ideale di quest’esperienza live.

Beaches Brew 2017

King Gizzard and the Lizard Wizard

Thee Oh Sees

Shellac

Weyes Blood

Preoccupations

Kaitlyn Aurelia Smith

Moon Duo

The Coathangers

King Khan and the Shrines

Kikagaku Moyo

Operators

Altin Gün

+ more tba

Bronson Produzioni e Belmont Bookings hanno lavorato per anni insieme nell’organizzazione di tour europei. Il Beaches Brew Festival è il modo di creare qualcosa di davero magico, ospitando i gruppi più entusiasmanti oggi in un contesto idilliaco sul mare.