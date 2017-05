STARGAZER, A Merging To The Boundless: Void Of Voyce

Gli Stargazer sono un un gruppo avant-garde metal di caratura eccellente. A Merging (…) è uscito nel 2014 ed è il loro terzo lavoro in studio. Questa ristampa da parte della label di culto Nuclear War Now! ha una piccola caratteristica: presenta l’album in versione totalmente strumentale (come suggerisce il titolo stesso). È la prima volta in vita mia che assisto a un’operazione del genere e devo dire che si tratta di una scelta molto azzeccata. Questo tipo di dischi solitamente sono più difficili da ascoltare, proprio perché la voce è un elemento di distrazione dagli strumenti. L’assenza di voce, in questo caso, ci restituisce un vinile maestoso. Lasciatevi trasportare dal suono contorto degli Stargazer, costruito su un crescendo catartico di note, in continua mutazione. Non mancano pezzi veloci e dai riff incalzanti, stemperati poi da passaggi arpeggiati che denotano un gusto per il classico davvero meritevole di attenzione. Gli Stargazer sono musicisti navigati e si sente, capaci di architettare un lotto di brani cesellati e suonati alla perfezione, in una sorta di viaggio ultraterreno verso il cosmo, che risveglierà i vostri sensi e li renderà capaci di percepire qualcosa di superiore e intangibile. Il loro gusto per i fraseggi di chitarra si fonde con il misticismo più profondo e proteso verso l’ignoto, perché è lì che il gruppo vuole andare, viaggiatore instancabile e mai sazio…