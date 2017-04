Six Feet Tall, il video di “A Fun That Never Sets”

Abbiamo scoperto i Six Feet Tall grazie al debutto uscito per ÙA Records nella ormai consolidata forma di split tra disco e fumetto. La loro è una musica folle che porta nel suo dna i geni della Dischord e della Amphetamine Reptile, fatti collidere con attitudine punk e foga da metallari in crisi d’identità. Oggi vi presentiamo il video di “A Fun That Never Sets” (impossibile non beccare la citazione), nato dall’incontro con Lorenzo Amato (Studio C1) e affidato per i suoni all’ormai “vecchia conoscenza” Riccardo Pasini.