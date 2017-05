SHIFTED, DRFT002

Nonostante fosse già abbastanza noto nel circuito drum and bass come metà dei Commix, Guy Alexander Brewer ha scelto di abbandonare il ruolo di selecta per sperimentare col noise e la techno, dando vita a una lunga serie di progetti tra i quali vale la pena menzionare almeno Alexander Lewis e Relay. Nel 2011, assieme a Ventress, ha poi fondato Avian, pregevole etichetta dedicata a esplorazioni e digressioni intorno al 4/4.

Shifted è lo pseudonimo principale dietro al quale Brewer si è celato per tre anni, dall’esordio sulla Mote-Evolver di Luke Slater al 2014, quando è avvenuta un’ ideale riconciliazione con il passato, che si può rintracciare a partire dal riuscito Appropriation Stories, pubblicato nel 2016 dalla Hospital Productions di Dominick Fernow (aka Vatican Shadow, Prurient…). L’anonimato autoimposto dopo la fine dei Commix gli è servito per poter sviluppare un linguaggio radicalmente nuovo, che negli anni si è concretizzato in uno strutturalismo techno con una forte tendenza a sgranare i confini del genere.

DRFT002 è uscito su Drifting Over, sottoetichetta della Avian in cui dall’anno scorso confluisce il materiale più orientato al dancefloor di Brewer, il quale, rispetto al capitolo precedente, sembra aver trovato un miglior equilibrio tra le sue due anime, quella inglese e quella tedesca: il tempo dei brani rimane vivace, ma parte della brutalità di Drifting Over #001 è abbandonata in favore del caratteristico lavoro texturale che contraddistingue da sempre Shifted, con una top end frastagliata che bilancia la pressione schiacciante dei bassi. Nei tre pezzi di questo ep possiamo ascoltare una techno oscura, deflagrante e complessa in parti uguali, inoltre si può constatare come l’uomo abbia acquisito una maggiore padronanza del sintetizzatore modulare, strumento che ha introdotto in studio solo di recente.

Certo, non siamo molto lontani dalle frange più minimali del sound berlinese degli ultimi dieci anni, ma DRFT002 mostra comunque l’abilità di Guy Brewer nel creare musica apprezzabile sia dal punto di vista della funzionalità, sia da quello della produzione.