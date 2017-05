SCUMRIPPER, S/t

Se cercate del fine suono intellettuale o delle masturbazioni chitarristiche tipiche da metallaro medio italiano, fermo ad Iron Maiden e Metallica… state alla larga dagli Scumripper. Qui c’è solo un mix incestuoso, grondante budella e sangue, tra metal, thrash, hardcore e punk. In poche parole: un grande casino sonico.

Questa release dei finlandesi non è altro che il loro demo riedito da Hells Headbangers Records. Brutale e rozzo “proto-crossover”, suonato a velocità folle con una voce slabbrata e una registrazione grezza. Per quanto mi riguarda, li adoro. La loro follia omicida, il loro gusto per il macabro e lo splatter, non possono che fare bene a una scena estrema troppo seriosa e non più in grado di prendersi in giro. Qui invece l’umorismo nero del nostro terzetto vi riporterà a un tempo in cui c’erano meno menate e più divertimento. Come diceva qualcuno anni fa: good friendly violent fun…