SANGUE, S/t

Bastano solo due pezzi ai romani Sangue per mettere in chiaro subito lo stato delle cose. Immondo e putrescente black/death/thrash, suonato in maniera bestiale e senza emettere alcun tipo di luce, se non quella accecante della rabbia e dell’odio. Il tutto condito con il disprezzo totale e condensato in questo ep di debutto per la cult label Nuclear War Now!, sempre attentissima a pescare le migliori band del ramo. La voce è un’eco cavernosa di pura brutalità, che decanta antichi rituali le cui memorie si sono perse nel tempo. Musicalmente siamo di fronte ad un amalgama infernale, in grado di procedere coeso e senza cedimento alcuno, semplicemente distruggendo tutto e tutti. Ciò è dato grazie ad una registrazione che esalta ogni singolo strumento, in una colata lavica che vi incenerirà e annichilirà del tutto.

