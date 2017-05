A Roma il 13 maggio B-Folk incontra il Circolo H

Riceviamo e pubblichiamo. Trattasi di serata benefit. Qui la pagina del B-Folk.

Vernissage della mostra fotografica di Gianni Sodano “In Circolo – Storie fotografiche del Circolo H” (h. 19:00)

two bands live (h. 22:00):

QUIET PIG (Prato)

BIG BANG MUFF (Salerno)

dj set MALIBU

Durante la serata saranno messe in vendita le foto di GIANNI SODANO, il cui ricavato sarà consegnato a master e commander GIANLUCA DECINTI (Circolo H) come premio simbolico per la sua attività di agitatore culturale in una zona depressa come l’agro pontino.

Tutto quello che si potrà dire si dirà, ma la serata vuole pure suggellare un amicizia quasi trentennale e un cammino parallelo che promette altre belle invenzioni.

Gianni Sodano vive e lavora a Latina, dove è nato nel 1968. Art director, lavora nel campo della comunicazione da circa venticinque anni come graphic designer specializzato nella progettazione dell’immagine aziendale ed editoriale, e si occupa di fotografia ritrattistica, street e musical photography. Ha frequentato l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, più precisamente la Facoltà di Lettere e Filosofia, 24esimo d.to di musica e spettacolo, approfondendo i suoi studi su radio, televisione e cinema. Nel contempo ha lavorato in tv nel campo della post-produzione e in radio come speaker. Negli anni della “’80 High School” insieme a tre amici ha fondato e condiviso – fra colla, ciclostili e lenzuola stese – OSSIGENO, fanzine rock nata dall’esigenza di esprimere e scrivere della passione e dei sentimenti sulla musica che in quel periodo si ascoltava di più: la new ave, l’alt-rock e quanto proveniva dalla nascente scena italiana. Un laboratorio inconsapevolmente creativo che ha portato coloro che ne fecero parte a formarsi una identità precisa e a intraprendere percorsi assolutamente personali e fuori dalla mischia.

Nel 1997 e nel 1998 ha conseguito due master in gestione di progetti multimediali e videopublishing (ANICA). Per un biennio (2009/10) ha organizzato il Festival nazionale “ReCreativity”, rassegna grafica del manifesto sociale. Dal 1988 a oggi, da appassionato di rock indipendente e di scrittura creativa, è songwriter e ha creato e ha suonato in diverse band fra le quali i MONDO TOPLESS, fino ad incidere alcuni cd, vinili e audiocassette autoprodotte, entrando nei generi musicali di culto degli anni Novanta italiani. Ha suonato con 7Seconds, Deniz Tek (Radio Birdman) Glen Matlock (Sex Pistols), The Queers, The Adolescents, The Downtown Struts. Crede che nel rock’n’roll ci sia l’essenza della vita e nei suoi “sottogeneri” una cultura viva che non morirà mai. Ha un concetto filosofico di vita basico: chi vive di “subculture” sa crearsi degli spazi di vita esclusivi ed esplodere il proprio ego attraverso la creatività, che sia un designer, un pittore, un operaio o una massaia.