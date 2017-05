Pubblicazione numero 200 per Posh Isolation: un’anteprima

Great Many Arrows, previsto per il 30 giugno, è il sesto album di Damien Dubrovnik, nome collettivo che si sono dati i danesi Loke Rahbek (Croatian Amor, Body Sculptures) e Christian Stadsgaard (The Empire Line, con Varg). Si tratta anche della duecentesima uscita della loro etichetta, Posh Isolation, che segna anche gli otto anni di entrambi i progetti. Posh Isolation è nata con il debutto dei Damien Dubrovnik: da allora si può dire che sono inseparabili. Niente Damien Dubrovnik, niente Posh Isolation, e viceversa.

A differenza dei primi dischi dei due, principalmente elettronici, Great Many Arrows include organi, violoncelli, viole, fiati e altri strumenti acustici, collocati in un paesaggio elettronico.

Il titolo “Great Many Arrows” deriva da una storica competizione con l’arco giapponese, nel corso della quale gli arcieri devono scagliare più frecce che possono per 24 ore di fila. Il record è stato stabilito nel 1686.