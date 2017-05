Il primo di giugno al Link (BO) c’è il festival elettronico 502 Bad Gateway

Riceviamo e pubblichiamo. Qui l’evento Facebook.

Link

Via Fantoni, 21 – Bologna

ingresso: € 30 + dp

dalle 18 alle 7

British Murder Boys (Surgeon + Regis) – prima italiana

Daniel Avery b2b Roman Flügel

Paula Temple

Perc

Dj Stingray

MPIA3

Randomer

Samuel Kerridge present “Fatal Light Attraction”

Voiski

Poison Affair

Marco Shuttle

d_b

Shkedul

Il Link ospita nel suo giardino il primo festival dell’associazione Shifting (nota a Bologna per il format TimeShift). 502 Bad gateway si manifesta nello scenario de-umanizzato dell’estrema periferia metropolitana, dove la silenziosa geografia dei non-luoghi rivela, a chi sa ascoltare, percorsi inediti di espressione artistica e culturale. 502 Bad Gateway è l’insorgenza di una comunità reale nello spazio dell’errore virtuale, una possibilità di riscrittura del codice delle relazioni umane attraverso la musica.

12 ore di variazioni techno con alcuni tra i migliori artisti dell’elettronica internazionale, molti dei quali per la prima volta a Bologna.

Tra i nomi più attesi spiccano i British Murder Boys in prima italiana, il super-duo composto da Anthony Child e Karl O’Connor, rispettivamente Surgeon e Regis, nato come progetto sperimentale (“quando il punk incontra la techno”, si diceva), oggi simbolo di un’idea moderna di industrial identificata come Birmingham sound. Un’idea di techno che si fa psichedelica e pregna di synth nel caso di Daniel Avery, inglese a confronto con il tedesco Roman Flügel in un back to back trascinante pieno di pathos e groove. Techno che diventa sporca e cruda nel caso di Paula Temple, la “Machine Woman” dai viaggi tra vuoti cosmici dove ciò che conta è prima di tutto il rumore. E ancora techno cruda e intransigente con Perc, uno dei produttori più stimati di oggi, promotore con la sua Perc Trax di un visione che abbraccia insieme sonorità moderne e old school.