Poesia Carnosa 2016

Poesia Carnosa è un festival annuale che dal 2010 propone un concetto di festival poetico diametralmente opposto ai classici reading. Si tratta di poesia sonora e multimediale: quindi video – suono – performance. Seguendo dunque quella corrente, che dal Futurismo in poi tende a contaminare la poesia con diverse discipline di esperienza sensoriale/frontale così come intrattenimento/spettacolo, Poesia Carnosa butta le sedie nei camini così come i poeti istituzionali e si approccia con piglio rock a una materia all’apparenza difficile. Ha ospitato nelle sue sette edizioni nomi importantissimi della scena antica e nuova della poesia “contaminata” nazionale e internazionale. Alcuni nomi: Nanni Balestrini, Ludo Mich, Gilda Policastro, Tom White, Enzo Minarelli, Sharon Gal, Dylan Nyoukis con retrospettive e video inediti su poeti come Victor Cavallo e Patrizia Vicinelli. Fra gli ospiti di quest’anno, il poeta performer italo/albanese Julian Zhara, il poeta sonoro inglese Richard Crow, la performance/action su prenotazione di Marco Cazzella, boss dell’etichetta londinese My Dance The Skull, specializzata in studi vocali e poesie rumorose nella tradizione “nova musicha” della Cramps. Per informazioni sul resto della line up, continuamente aggiornata in un perenne work in progress, ecco un paio di link utili:

L’evento su Facebook.

Il tutto al 30 Formiche, in via del Mandrione 3 a Roma, il 28/12/2016. Ingresso 5 euro, dalle ore 21.00.

