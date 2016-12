PHILIPPE PETIT & FRIENDS, Cordophony

Philippe Petit, francese dietro anche ai Strings Of Consciousness e all’etichetta BiP_HOp, è uno degli artisti più prolifici e propensi a collaborare in circolazione (da Lydia Lunch a Cosey, dai Chapter 24 al nostro Pietro Riparbelli…). Cordophony nasce dall’idea di sfruttare principalmente il suono degli strumenti a corda, coadiuvato da una lista di musicisti di un certo rilievo e occupandosi – per parte sua e come sempre – di elettronica e di “taglia e cuci”.

Nella prima traccia c’è Reinhold Friedl, fondatore dello Zeitkratzer Ensemble, al piano preparato: qui le dinamiche sono imprevedibili, vicine all’improvvisazione e il sostrato noise si fa sentire. Nelle tracce successive Petit fa team principalmente con Hervé Vincenti alla chitarra, con lui anche negli Strings Of Consciousness, qui rappresentati anche da Perceval Bellone e Raphaelle Rinaudo, celestiale quando suona l’arpa in “Eugenia”. Non mancano violinisti, violoncellisti, pianisti, assieme ai quali passare per momenti più intimi e folk, tornare a fasi più concitate e anarcoidi e collegarsi pure alla musica da camera: notevoli le atmosfere di “A Land Of Both Substance & Shadow”, nella quale si vede meglio la “sapienza ambient”di Philippe. Si arriva a metà disco e in “Succumb To Gravity” compare il pianista Nils Frahm, uno che i fan della Erased Tapes conoscono bene: curiosa la sua dolcezza minimalista affiancata al turntablism di Petit, con un violoncello ad arricchire tutto. Subito dopo, in “Crépuscule”, c’è un certo Rob Ellis, per una traccia piuttosto disturbante, pur se addolcita in alcuni passaggi dalla chitarra acustica di Vincenti. “Merlin’s Music Box (An Hommage To Janacek)” vede Petit da solo giocare con campionamenti d’archi – tanto per essere banali – quasi hitchcockiani. Il disco scivola via sino a “The Modern Dance For The Advanced In Age”, dove il piano suona più jazz (ma il pezzo sembra quasi voler parodiare il genere), a cui seguono lo strano concetto di ninna nanna del solo Petit e “Oneiromancy”, che vede la presenza di Aidan Baker (Nadja), il quale però non sembra segnarla con nessuno dei suoi trademark. La maggior parte delle tracce è breve, il che aiuta non annoiarsi e al contempo lascia disorientati: tanti spunti, incroci e musicisti sulla passerella. Mancano gli strumenti critici per dare un giudizio complessivo, anche se viene difficile istintivamente negare la bellezza di alcuni frangenti. Ecco, forse i fan degli Strings Of Consciousness non si sorprenderanno, non tanto perché ci siano enormi vicinanze sonore, ma perché possiedono l’apertura mentale necessaria.

Tracklist

01. Gli Occhi Freddi Della Vendetta

Harp [Electric] – Raphaelle Rinaudo

Organ, Guitar [Wah], Harmonica – James Johnston

Piano [Prepaired] – Reinhold Friedl

Synthesizer, Electronics – Philippe Petit

02. Eugenia

Electronics, Gong [Treated], Vibraphone [Treated], Turntables [Vinyls] – Philippe Petit

Guitar – Hervé Vincenti

Harp [Electric] – Raphaelle Rinaudo

03. Eunoïa

Cello – Bela Emerson

Electronics, Sounds [Processed Acoustics] – Philippe Petit

Keyboards, Percussion – Hervé Vincenti

Vibraphone – Els Vandeweyer

04. Many-minds In Many-worlds

Contrabass – Vladimir Shubin

Guitar, Keyboards – Hervé Vincenti

Piano – Alexander Mahnev

Sounds [Processed Acoustics], Turntables [Vinyls], Electronics – Philippe Petit

Violin, Percussion – Maria Grigoryeva

05. A Land Of Both Substance & Shadow

Drums – Ahmad Compaoré

Guitar, Bass, Vibraphone, Percussion – Hervé Vincenti

Piano, Vibraphone, Sounds [Processed Acoustics], Sounds [Field Recordings] – Philippe Petit

Violin – Maria Grigoryeva

06. Succumb To Gravity

Cello – Alison Chesley

Guitar, Turntables [Vinyls], Electronics – Philippe Petit

Piano – Nils Frahm

07. Crépuscule

Flute, Gong, Bells – Manuel Zurria

Guitar, Bass, Keyboards – Hervé Vincenti

Harp [Electric] – Raphaelle Rinaudo

Singing Bowls [Tibetan] – Richard Harrison

Sounds [Processed Acoustics], Electronics, Percussion – Philippe Petit

Violin, Cello – Rob Ellis

08. Merlin’s Music Box (An Hommage To Janacek)

Sounds [Processed Acoustics], Electronics – Philippe Petit

09. Motion-pictured

Guitar – Hervé Vincenti

Piano, Celesta, Vibraphone, Turntables [Vinyls], Electronics – Philippe Petit

10. The Sunflower Who Does Not Like To Turn To The Sun

Effects [Glass Manipulations], Noises, Harpsichord [Treated], Electronics – Philippe Petit

Guitar – Hervé Vincenti

Harp [Electric] – Raphaelle Rinaudo

Viola, Stroh Violin – Alexander Bruck

11. The Modern Dance For The Advanced In Age

Piano – Ulrike Haage

Saxophone – Perceval Bellone

Vibraphone, Bells, Sounds [Sine Waves] – Philippe Petit

12. A Lullaby

Piano, Turntables [Vinyls], Electric Piano [Treated Wurlitzer], Organ, Electronics – Philippe Petit

13. Oneiromancy: A Dream With A View

Aidan Baker – Guitar

Grand Piano – Adrian Klumpes

Guitar, Keyboards, Sounds [Conque Shell], Percussion, Sounds [Field Recordings] – Hervé Vincenti

Mbira – Perceval Bellone

Sounds [Processed Acoustics], Sounds [Foundsounds] – Philippe Petit