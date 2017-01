Pangea 2016: best singles, ep, 12”

Ascolta la puntata.

Playlist

DEDEKIND CUT, American Zen 1 & 2, American Zen (Hospital Productions / Ninja Tune)

LUCY & RROSE, Chloroform, The Lotus Eaters (Stroboscopic Artefacts)

MATTEO SCAIOLI, Tii Ketak, Laughing Monkey (Timeless Records)

OCCULT ORIENTATED CRIME, Just A Clown On Crack, Just A Clown On Crack (Dekmantel)

GAIKA, Glad We Found It, Spaghetto (Warp)

LORENZO SENNI, Angel, Persona (Warp)

DARQ E FREAKER, 2C-1, ADHD (Big Dada)

COLDCUT, Donald’s Wig (feat. ROSES GABOR), Only Heaven (Ahead Of Our Time)

AMNESIA SCANNER, Want It, AS (Young Turks)

IMAGINARY FORCES, Make Ends Meet, And What? (Halcyon Veil)

ILLUM SPHERE, Second Sight, Second Sight (Ninja Tune)

NATHAN FAKE, Now We Know, Degreelessness (Ninja Tune)

TAYLOR McFERRIN, Pospartum (DORIAN CONCEPT Remix)

ALESSANDRO CORTINI, Ovest, Spie (Make Noise Records)