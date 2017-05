Pangea 082

Ascolta la puntata.

Playlist

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

KUTMAH, Bury Me By The River feat. GONJASUFI, Big Dada 20th Anniversary (Big Dada)

JEFF WITSCHER, Ok, American Medium, VV. AA. Mono No Aware (Pan)

SKY H1, Huit, VV. AA. Mono No Aware (Pan)

FOREST SWORDS, Raw Language, Compassion (Ninja Tune)

JLIN, Holy Child, Black Origami (Planet Mu)

STORMZY, Mr Skeng, Gang Signs & Prayer (Merky Records)

COLDCUT X ON-U SOUND, Everyday Another Sanction feat. CHEZIDEK, Outside The Echo Chamber (Ahead Of Our Time)

D’MARC CANTU, Perilous Voyage (PAOLO IOCCA Savannah Mix), Perilous Voyage / Slant Of Light (RA-1)

NATHAN FAKE, Degreelessness feat. PRURIENT (OVERMONO Remix) (Ninja Tune)

GAS, Narkopop 9, Narkopop (Kompakt)

FIS & ROB THORNE, Whakauruuru, Clear Stones (Subtext)

STEFANO TAMBURINI, Thalidomusic For Young Babies part 2, Mongoholy Nazy / Thalidomusic For Young Babies (Plastica Marella)

SENSATIONS’FIX, Music Is Panting In The Air, Fragments Of Light (Polydor)

COIL, Tattoed Man, The Ape Of Naples (Important Records)