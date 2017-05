Pangea 081

Ascolta la puntata.

Playlist

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

ACTRESS, Falling Rizlas, AZD (Ninja Tune)

ARCA, Piel, Arca (XL)

FIS & ROB THORNE, Glum Herrin, Clear Stones (Subtext)

FOREST SWORDS, Exalter, Compassion (Ninja Tune)

TORAKIKI, Tripolar Bears, Avesom (Symbiotic Cube)

DAUWD, Glass Jelly, Theory Of Colours (Technicolour)

VARG, Snake City Maserati Music, Nordic Flora Series Part 3: Gore-Tex City (Northern Electronics)

STORMZY, Big For Your Boots, Gang, Signs & Prayer (Merky Records)

JLIN, Never Created Nevre Destroyed, Black Origami (Planet Mu)

TRAXMAN, Lifeeee Is Forever (DURBAN Remix) (Teklife)

CHINO AMOBI, Sudan, Minor Matter (The Vinyl Factory)

VISIBLE CLOAKS, Day, Translations (RVNG Intl.)

HVAD & PAN DAIJING, Zhao Hua, V.A. Mono No Aware (Pan)