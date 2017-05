Pangea 080

Ascolta la puntata.

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

AYYA, Second Mistake, V.A. Mono No Aware (Pan)

GOLDEN CUP, Khalifa, Futura (Grandangolo°, Soave)

CHINO AMOBI, Children Of The World II, Minor Matter (Fear Anger Love, The Vinyl Factory)

VARG, Stockholm City (Drottninggatan Sergels Torg), Nordic Flora Series Pt. 3 Gore-Tex City (Northern Electronics)

AWANTO 3, This Is When We Met, Gargamel (Dekmantel)

KOWTON, Pea Soup, Pea Soup / Iodine (Livity Sound)

STORMZY, Cold, Gang Signs & Prayer (Merky Records)

COLDCUT X ON-U SOUND, Robbery (feat. RHOLIN X)

FOREST SWORDS, War It, Compassion (Ninja Tune)

GAS, Narkopop 10, Narkopop (Kompakt)

JAMES HEATHER, Empire Sounds, Modulations EP1 (Ahead Of Our Time)

BLOOD RHYTHMS, 20.05.07 Darkroom, Cutting Teeth (No Part Of It)

HEROIN IN TAHITI, I, Remoria (Grandangolo°, Soave)