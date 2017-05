Pangea 079

Ascolta la puntata.

Playlist

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

MASSIMO CAROZZI, Southern Line, Viva Italia (Dmitry Vasilyev)

GAS, Narkopop 2, Narkopop (Kompakt)

LAPALUX, Rotted Arp (feat. LOUISAHHH), Ruinism (Brainfeeder)

DOPPLEREFFEKT, Isotropy, Cellular Automata (Leisure System)

AWANTO 3, Hooli Goose, Gargamel (Dekmantel)

FOREST SWORDS, Panic (Ninja Tune)

GOLDEN CUP, Gli uomini di domani, Futura (Grandangolo°/Soave)

HEROIN IN TAHITI, VII, Remoria (Grandangolo°/Soave)

ARVO ZYLO, Plasthma, 333 (No Part Of It)

STEFANO TAMBURINI, Thalidomusic For Young Babies Part 1, Mongoholy Nazy / Thalidomusic For Young Babies (Plastica Marella)

SENSATIONS’ FIX, Do You Love Me?, Fragments Of Light (Superior Viaduct)