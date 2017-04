Pangea 078

Ascolta la puntata.

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

GOLDEN CUP, Futura (Tema), Futura (Grandangolo, Soave)

HEROIN IN TAHITI, IV, Remoria (Grandangolo, Soave)

ARCA, Urchin, Arca (XL)

DOPPLEREFFEKT, Cellular Automata, Cellular Automata (Leisure System)

SPOEK MATHAMBO, I Found You (ft. KAJAMA & FANTASMA), Mzansi Beat Code (Teka)

DAWD, Leitmotiv, Theory Of Colours (Technicolour)

AWANTO 3, Ride The Dragon, Gargamel (Dekmantel)

DADUB, Rain On The Earth (xlr8r)

VARG, I Hope You Are Still There, Nordic Flora Series Pt. 3, Gore-Tex City (Northern Electronics)

UMFANG, Weight, Symbolic Use Of Light (Technicolour)

ACTRESS, There’s An Angel In The Shower, AZD (Ninja Tune)

BLAK SAAGAN, Da qualche parte, qualcosa attende di essere scoperto, A Personal Voyage (Maple Death Records)

ARCHITEUTHIS DUX, Skin Walker, Submergence (No Part Of It)

VON TESLA, Flesh, Random Numbers Split Series Vol. 3 (Random Numbers)