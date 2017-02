Pangea 069

Immagine della settimana l’artwork del nuovo album di Nathan Fake, realizzato da Matt Bateman. Providence uscirà il 10 marzo su Ninja Tune e in questa puntata ne ascoltiamo un estratto.

Ascolta la puntata.

Playlist

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

THE NECKS, Rise, Unfold (Ideologic Organ)

DIVUS, A2, Divus (Boring Machines)

OREN AMBARCHI VS RICARDO VILLALOBOS, Hubris Variation Part 1 & 2, Hubris Variation (Black Truffle)

BXP, Acapulco, Acapulco (RA-1)

BOTANY, Janis Joplin, Raw Light II (Western Vinyl)

NATHAN FAKE, RVK (feat. RAPHAELLE), Providence (Ninja Tune)

LETHERETTE, Frill, Where Have All The People Gone? (Ninja Tune)

TCF, 9C E6 1C A6 80 64 82 E5 DB E8 0C 4D 44 16 E3 7A 4C 33 AB 2E 93 59 D6 6F F5 C9 5F CC 77 BC 35 A5 (Soundcloud)

EMPTYSET, Border, Borders (Thrill Jockey)

STROMBOLI, Drop, Volume Uno (Maple Death Records)

GATTOBUS, Six Tales Of Life, Random Numbers Split Series Vol. 2 (Random Numbers)