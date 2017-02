Pangea 068

Ascolta la puntata.



Exitatio in universale morte

Immota et aeterna agonia

Sempiterna obscuritas

Catholicum silentium

Obscurus somnus nunc et semper

In vacuum animae

Playlist

KILLING SOUND, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

LETHERETTE, Villim, Where Have All The People Gone? (Ninja Tune)

BOTANY, Minuses, Raw Light II (Western Vinyl)

BONOBO, Migration, Migration (Ninja Tune)

JAY DANIEL, Paradise Valley, Broken Knows (Technicolour)

PROSTITUTES, Prey, Dance Tracksz (Diagonal)

RUN THE JEWELS, Legend Has It, RTJ3 (Run The Jewels, Inc.)

ADRIANO ZANNI, Side B Black, Falling Apart (Boring Machines)

EMPTYSET, Descent, Borders (Thrill Jockey)

STROMBOLI, Haunted, Volume uno (Maple Death Records)

ADAMENNON, Il risveglio nella morte universale, Le nove ombre del caos (Boring Machines)

VESSEL, PRIHATIN, N O I S E Various Artists (Adult Swim)

DEMDIKE STARE, A, Circulation (DDS)