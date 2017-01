Pangea 067

La musica di Jaki Liebezeit e dei Can permea ed innerva – talvolta palesemente, talvolta in modo subliminale – una parte consistente delle caleidoscopiche visioni sonore di Pangea. Basta ascoltare una qualsiasi puntata, come questa, ad esempio, per cogliere qui e là una traccia in filigrana, una evidente suggestione, un lascito prezioso.

Ascolta la puntata.

Playlist

KILLING SOUND, Killing Sound, Six Harmonies (Blackest Ever Black)

DIVUS, A1, Divus (Boring Machines)

ADRIANO ZANNI, White Side A, Falling Apart (Boring Machines)

TOMAGA, Tuscan Metalwork, The Shape Of The Dance (Hands In The Dark)

ANGELO SINDACO, Robinson Due

PROSTITUTES, Bottle Smashing, Dance Tracksz (Diagonal)

JAY DANIEL, Knowledge Of Selfie, Broken Knows (Technicolour)

STANISLAV TOLKACHEV, Five Grams Will Be OK, When You Are Not Home (Mord)

MAX GRAEF & GLENN ASTRO, Money $ex Theme (GREG BEATO “$exo No Es Todo” Remix), The Yard Work Simulator Remixes (Ninja Tune)

RUN THE JEWELS, Call Ticketron, RTJ3 (Run The Jewels, Inc.)

BONOBO, Outlier, migration (Ninja Tune)

BOTANY, The Strangeways, Raw Light II (Western Vinyl)

JULIE’S HAIRCUT, Zukunft, Invocation And Ritual Dance Of My Demon Twin (Rocket Recordings)

ROY MONTGOMERY, Pipeline, R M H Q (Grapefruit)

MERZBOW, For Adult, Various Artists N O I S E (Adult Swim)