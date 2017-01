Okkultokrati in Italia a marzo

Riceviamo e pubblichiamo. Qui la nostra recensione di Raspberry Dawn.

EU – UK spring tour 2017

21.03 Münster, DE – Gleis 22

22.03 Leipzig, DE – The Plaque

23.03 Wien, AT – DasBACH

24.03 Innsbruck, AT – p.m.k

25.03 Trieste, ITA – Tetris

26.03 Pescara, ITA – Scum

27.03 Bologna, ITA – Freakout Club

28.03 Umbertide, ITA – Cinema Metropolis Umbertide

29.03 Milano, ITA – Spazio Ligera

30.03 Lyon, FRA – Trokson

31.03 Rouen, FRA – Hipster cafe

01.04 Lille, FRA – 301 live club

02.04 Birmingham, UK – The Flapper

03.04 London, UK – Black Heart

05.04 Glasgow, UK – Audio Glasgow

06.04 Newcastle, UK – The Cluny

07.04 Antwerp, BE – Antwerp Music City

08.04 Nijmegen, NL – Merleyn

09.04 Kortijk, BE – The Pit’s – Bang Zoom Noise Produktions VZW

10.04 Bruxelles, BE – Magasin 4

Il quintetto post-punk norvegese Okkultokrati ha pubblicato a settembre 2016 il suo nuovo disco con Southern Lord. Dopo vari tour con band come Kylesa, Converge, Trap Them, ora faranno questo in veste di headliner.

Gli Okkultokrati strappano il regolamento del rock’n’roll e si rivolgono a chi ascolta punk, d-beat, black metal e in genere a chiunque abbia un debole per anthem sgradevoli, suonati con personalità inimitabile. Si sono fatti una reputazione proprio per la ferocia con cui mescolano i generi più disparati, una caratteristica che si può vedere in tutto il collettivo Black Hole Crew, che comprende Haust, Dark Times, Blood Suckers, Drugged SS e altri. Dopo che la sua musica affonda il colpo con forza devastante, questo gruppo iconoclasta vi tira via il tappeto da sotto i piedi, spedendo i suoi pezzi in territori sperimentali e industrial, che semplicemente sono un altro modo che ha per intrappolarvi.