NOSTROMO, Argue / Ecce Lex / Eyesore

I Nostromo, in giro dalla metà degli anni Novanta, hanno amalgamato derive post-hardcore e influenze grindcore nel loro sound. Si tratta di una band che ha trovato un suo percorso evolutivo tra i sentieri tortuosi e spigolosi cari ai Botch e ai suoi connazionali Knut, per poi posare l’attenzione su flussi magmatici che si spingevano verso connotazioni stilistiche vicine a quelle di Gojira e Meshuggah. Il tutto sempre con una spiccata e personalissima visione e con intransigenza, lo si sente in album come Argue, debutto del 1998, Ecce Lex del 2002 ed Eyesore, mini-album del 2000.

I Nostromo hanno interrotto la loro attività nel 2005, ma hanno da poco ripreso a suonare grazie anche agli amici Gojira, che li hanno voluti come band di apertura del loro tour francese. Le edizioni originali dei tre dischi oggi ristampati sono fuori catalogo da molto tempo, quindi siamo di fronte a buona operazione, che – a chi non ha vissuto l’underground di fine anni Novanta – fa conoscere una band che ha saputo costruirsi una solida reputazione, scrivendo canzoni e album importanti, e che ha saputo evolversi all’interno di un genere che non lasciava sempre spazio a troppe divagazioni concettuali. Da avere.

Tracklist

Argue

01. Delight

02. Inmate

03. Jagged

04. Lost Inside

05. Next Step

06. Relent

07. Selfish

08. The Third

09. Xenomorphic

Ecce Lex

01. Ecce Lex

02. End’sEve

03. Feed The Living

04. Lab Of Their Will

05. Pull The Pin

06. Rude Awaking

07. Seeking and Exist

08. Still Born Prophet

09. Sunset Motel

10. Turned Black

11. Unwillingly And Slow

12. Wht’s Up In Your Cryotube

Eyesore

01. Avoid The Truth

02. Colapse

03. Epitomize

04. Lost Inside

05. Twist The knife