Night Shift, puntata 227 (A Silent Noise)

A SILENT NOISE è un progetto musicale ispirato alla new-wave ‘80s, alla kosmische musik tedesca degli anni ’70 ed alle colonne sonore dei film di fantascienza.

Come di consueto per il nostro contenitore notturno, ci siamo fatti una chiacchierata con gli artisti, che ci hanno raccontato e fatto ascoltare la loro musica e quella delle loro origini.

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Midnight To Stevens (Unreleased) – The Clash

02. Tersicore – A Silent Noise

03. The Same Deep Water As You – The Cure

04. Intrigue In Tangiers – The Chameleons

05. The Wake – A Silent Noise

06. The Killing Moon – Echo & The Bunnymen

07. Counting The Days – The Sound

08. Aerius – A Silent Noise

09. Dancing With Tears In My Eyes – Ultravox

10. La Preda 1983 – Litfiba

11. Febbre (Litfiba Cover) – A Silent Noise

12. Dialogue – And Also The Trees

13. Dead Souls – Joy Division

14. Lone Way – A Silent Noise