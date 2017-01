Night Shift, puntata 226 (Alieni)

Dopo una pausa di alcuni anni gli ALIENI tornano nel 2015 con il 7″ Toy Boy per la Rave Up Records, ricevendo ottime recensioni dalle riviste del settore. Freschissima è l’uscita del loro primo lp Brucia La Città per la White Zoo Records: ce ne hanno parlato durante questa puntata.

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Redemption Song – Joe Strummer & The Mescaleros

02. Toy Boy – Alieni

03. Highway Star – Deep Purple

04. Ace Of Spades – Motörhead

05. Roma – Alieni

06. Looking for a Kiss – New York Dolls

07. Raw Power – Iggy and The Stooges

08. Brucia La Città – Alieni

09. Can I Run – L7

10. Me And Bobby Mcgee – Janis Joplin

11. Piaga Sociale – Alieni

12. Bite You Good Nite – Sunglasses After Dark

13. Nella Città dei Morti – Bone Machine

14. Inferno – Alieni

15. Niente Paura – Dalton

16. Brutti Demoni da Gestire – Rione Vyborg

17. Anthem – Cock Sparrer