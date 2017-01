Night Shift, puntata 224 (speciale “Questa è Roma 2017”)

“Questa È Roma” è una manifestazione musicale che va avanti da molti anni nella Capitale, riprendendo quello che era lo spirito degli eventi hardcore denominati “Blowout” e iniziati nel lontano 1991. Anche quest’anno torna l’appuntamento col festival più selvaggio in città… sedici band, stand, distro, alcool, pogo, stagediving, sudore a palate, l’inferno a Roma!

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Coma Girl – Joe Strummer & The Mescaleros

02. Sporchi, Marci Ed Ubriaconi – Gozzilla E Le Tre Bambine Coi Baffi

03. La Mia Città – Aut Aut

04. La Città Verrà Distrutta All’Alba – The Unborn

05. Nabat – Nabat

06. Banner Of Hope – Abrasive Wheels

07. Riflesso – No More Lies

08. Full Of Hate – Mud

09. Times Are Mature To Declare – Straight Opposition

10. I Don’t Need Them – Short Fuse

11. Vent’Anni – Neid

12. Bergoglio’s Fistful Of Sanctity – One Day In Fukushima

13. Cartilago Delenda Est – Inferno Sci-Fi Grind’n’roll

14. Apophis – Doomraiser

15. Times We Share – The Difference

16. Do The Right Thing – Face Your Enemy