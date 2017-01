Night Shift, puntata 223 (666)

I 666 nascono per caso in una sfigata estate del 2015, tra ritorni da Atlantide e biliardi all’italiana.

L’idea di base era quella di riproporre i pezzi degli 883 in una veste decisamente a metà strada tra heavy metal e hardcore punk.

Ascolta la puntata.

Playlist

01. White Man (In Hammersmith Palais) – The Clash

02. Rotta Per Casa Di Dio – 666

03. Where Are They Now? – Cock Sparrer

04. Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – 883

05. Con Un Deca – 666

06. The Trooper – Iron Maiden

07. See You In Hell – Grimreaper

08. Sei Un Mito – 666

09. Black Metal – Venom

10. Master Of Puppets – Metallica

11. La Dura Legge Del Gol – 666

12. Finalmente Tu – 883

13. Seasons In The Abyss – Slayer

14. Cumuli – 666

15. Tempi Nuovi – Nabat

16. Freed From Desire – Gala