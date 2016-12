Night Shift, puntata 222 (Element Of Chaos)

Gli Element Of Chaos nascono con l’idea di suonare metal moderno con influenze che spaziano dal primo deathcore al mathcore, passando per il post-hardcore.

Scelgono tematiche post-atomiche, creandosi degli alter ego con un look da sopravvissuti a un olocausto nucleare, arricchendo lo spettacolo live con la teatralità cara alla tradizione del progressive italiano e dell’art rock internazionale.

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Shake Your Hips – The 101ers

02. Idiots Lose Control – Element Of Chaos

03. Solidarity – Enter Shikari

04. Astral Body – Between The Buried And Me

05. The Second Dawn of Hiroshima – Element Of Chaos

06. Blood And Thunder – Mastodon

07. Dark Horse – Converge

08. Coming Home – Element Of Chaos

09. Luglio, agosto, settembre (nero) – Area

10. Laments of an Icarus – Textures

11. Epiphany – Element Of Chaos

12. Refused Are Fuckin Dead – Refused

13. Psywar – Mayhem

14. A New Dawn – Element Of Chaos

15. Niente – Negazione

16. The Gangs All Here – Dropkick Murphys