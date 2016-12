Night Shift, puntata 221 (Deflore)

Deflore è un mix esplosivo di groove elettronici, strumenti duri e distorti e atmosfere psychedelic-noise.

Uno stile che la band definisce: Human Indu(b)strial.

Playlist

00. Quinto Potere Sidney Lumet 1976 – Voci Nel Deserto 19 Marzo 2010

01. Know Your Rights – The Clash

02. Experiment C-Low – Deflore

03. Ball Tongue – Korn

04. Dream Machine – The God Machine

05. Avida Dollar$ – Deflore

06. Asteroid – The Killing Joke

07. Sgt. Baker – Primus

08. Tracktotank – Deflore

09. Over Me – Unsane

10. L’Aborigeno – Umberto Palazzo & Il Santo Niente

11. Trilogy Of Gas – Deflore

12. Cheetah Carnage – Ulan Bator

13. Policy Of Truth – Depeche Mode

14. Parete HP – Deflore

15. Inertia Creeps – Massive Attack

16. We Who Are Not As Others – Sepultura