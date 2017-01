NEVER PRESENCE FOREVER / GRIDFAILURE, Split

Never Presence Forever (Richmond, Virginia) si muove dal 1998 in campo soundscape, dark ambient e power electronics. In questo split autoprodotto assieme a Gridfailure mette due tracce: la prima, “Unwell”, è quella che fa jackpot, perché ti butta in quel vuoto sconfortante nel quale vuoi finire se ascolti queste cose, spero soprattutto a scopo terapeutico (siamo tra Caul e l’ultimo Jarl, se non mi sono spiegato bene). L’altra metà dello split è occupata da un pezzo di Gridfailure, vecchia volpe dell’underground americano (è anche transitato per Theologian, partecipando ad esempio al disco collaborativo con Lament Cityscape): il miglior complimento che posso fargli (ma vale proprio come descrizione del sound) è che poteva stare tranquillamente nella colonna sonora di “Eraserhead”. Siamo dunque di fronte a due persone che non forse non hanno mai scoperto la fusione a freddo, ma che sanno bene quello che fanno. Chi segue questi generi non deve ignorare questo split.