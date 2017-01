“Never Enough” è il nuovo video degli Slander

Riceviamo e pubblichiamo.

Never Enough è il secondo estratto dall’ep Bad Weather degli Slander, la band punk hardcore di Venezia che sta portando in tour in tutta Europa (ma anche in SudAfrica e Israele) questo disco che, in Italia, esce per Machete Empire Records.

“Never Enough – racconta Samall Ali, il cantante del gruppo – è il nostro nuovo video-cartone animato. Abbiamo cercato di accostare le immagini (più esplicite) al significato del testo (più implicito). Si tratta di una canzone che, sotto sotto, tra le righe, fa fronte alla situazione sociale (e, di riflesso, politica) in cui mi sento inserito. Il disagio del ‘vorrei ma non posso’, la sensazione di sentirsi in difetto in ogni cosa che fai, praticamente, senza mai essere abbastanza all’altezza, per come capisci che gli altri vedono il mondo. Il fatto che in un tot di scene siano stati raffigurati personaggi politici deriva dal fatto che la politica sembra rappresentare quel massimo livello che possono raggiungere i discorsi tra le persone, tante volte… quelli in cui, parlando di politica, automaticamente, sembra che ci si debba proiettare su un livello di discorso ‘serio’ e impegnato. Noi abbiamo voluto interpretare queste situazioni tra delirio e realtà. I personaggi non sono scelti a caso ma, in parte, appartengono alla realtà, cosi come alcuni avvenimenti del video (tipo lo scherzo della mano fatto al Sindaco di Venezia, Brugnaro). Vedere invece Kafka che vomita addosso a Trump o che brucia i Marò dopo aver strappato la faccia ad Apu dei Simpson è il massimo del ‘sogno’ che riesco a proiettarmi in testa per esprimere il disagio nei confronti di questo tipo di tematiche/avvenimenti”.

Il video di “Never Enough” è stato ideato e realizzato dagli Slander in collaborazione con Rashetti (l’illustratore) e Fu Room Studio.