MU05 si svolgerà a Cesena il 5 e il 6 maggio 2017 (con La Foresta, Gouband, Tarozzi, Olive & Jacques, Epiro)

Riceviamo e pubblichiamo.

MU05

p e r c o r s i a l l ’ i n t e r n o d i m u s i c h e n o n c o n v e n z i o n a l i

5-6/5/2017

[…] È piuttosto la tensione a creare lo spazio, e la tensione non è mai controllo bensì il manifestarsi di forze in atto, spostamenti, equilibri dinamici. L’ascolto è in definitiva un’esperienza solidale: è necessario innanzitutto essere presenti. (Jakob Ullmann – Cesena, maggio 2016)

È forse necessario introdurre ciò che sarà proposto a maggio con un pensiero di Jakob Ullmann, estratto da un suo talk al primo evento dell’associazione MU, realizzato proprio a Cesena lo scorso anno. Come fosse una prefazione indispensabile all’ascolto, ma anche per mantenere continuità con la prossima serie di incontri e concerti dedicati alla musica contemporanea, concreta ed elettronica, che vedrà avvicendarsi artisti nazionali ed internazionali caratterizzati da un comune interesse verso la ricerca di nuovi linguaggi sonori.

La serata di venerdì presenterà due due diversi percorsi all’interno della musica per percussioni: ad aprire il festival Riccardo La Foresta, giovane batterista ed improvvisatore che si è esibito in Italia, Svizzera, Francia e Belgio. A seguire Toma Gouband, sperimentatore francese che si muove tra litofoni e superfici risonanti, già collaboratore tra gli altri di Evan Parker, Will Guthrie e Michel Doneda.

Sabato gli eventi inizieranno la mattina: al Conservatorio Maderna Silvia Tarozzi, violinista già collaboratrice di Christian Wolff, Alvin Lucier, Phill Niblock e Michael Pisaro, parlerà del suo lavoro assieme ad Eliane Radigue per lo sviluppo di Occam II, composizione per violino solo che nel pomeriggio verrà suonata a Palazzo Ghini. La serata inizierà con il duo americano/canadese composto da Tim Olive & Anne-F Jacques, musicisti che condividono un approccio low-fi e improvvisato, manipolando oggetti e materiali, modificando le sorgenti sonore ed amplificandole. A chiudere il festival Donato Epiro presenterà in prima assoluta dal vivo il suo ultimo disco Rubisco, un progetto sulla comunicazione e l’influenza reciproca fra la materia “viva” e l’ambiente artificiale progettato per contenerla, sugli scambi e le trasformazioni continue.

I concerti e gli incontri vogliono essere un’occasione di apertura a proposte eterogenee e non convenzionali, presentate per la prima volta sul territorio, in un contesto informale di confronto culturale.

PROGRAMMA

venerdi 5 maggio

ore 19 – Palazzo Ghini

Riccardo La Foresta (I) / solo

Toma Gouband (F) / solo

sabato 6 maggio

ore 11 – Conservatorio B. Maderna

Silvia Tarozzi (I) / incontro

ore 17 – Palazzo Ghini

Silvia Tarozzi (I) / Occam II (Eliane Radigue)

ore 21 – Palazzo Ghini

Tim Olive & Anne-F Jacques (US/CDN) / duo

Donato Epiro (I) / Rubisco (prima assoluta)

LOCATION / INFO

Palazzo Ghini

Corso Sozzi 39, Cesena

venerdì: 5€ con piccolo aperitivo offerto

sabato: 5€

venerdì+sabato: 8€

per gli studenti del Conservatorio: 3€/giornata

tessera Associazione MU per l’anno 2017 obbligatoria: 5€

Conservatorio Statale di Musica B.Maderna

Corso Comandini 3, Cesena

ingresso gratuito

Evento promosso da Associazione MU, con il patrocinio del Comune di Cesena.

Si ringrazia il Conservatorio Statale di Musica B. Maderna.

CONTATTI

maggiori informazioni su festival e artisti presenti: www.mmmu.it/mu05

www.mmmu.it