Maurizio Abate – Loneliness, Desire And Revenge Electric Tour 2017

Del chitarrista lombardo avete letto a sufficienza da queste parti. Il suo ultimo disco in solitaria, Loneliness, Desire And Revenge, ha ottenuto molti apprezzamenti e ora Maurizio ne approfitta per tornare a suonare, dopo le date fatte prima dell’uscita di quell’album. Stavolta decide di elettrificare il tutto e passerà il mese di gennaio girando in lungo e in largo l’Italia. Ben diciassette date (ma potrebbero aggiungersene altre…) concentrate in neanche venti giorni, un vero e proprio tour de force che in pochi sarebbero capaci di sostenere, ma Abate ha dalla sua la necessaria caparbietà e il rispetto guadagnato sul campo, cosa che gli permette di esibirsi in tante piccole ed agguerrite realtà. Il consiglio è naturalmente di leggere con attenzione il programma e di incrociarlo per lo Stivale; non avete scusanti, sono escluse solamente le isole, per il resto riuscirà ad arrivare davvero ovunque, o quasi. Intanto riascoltatevi il disco, godetevi il video che ci ha gentilmente concesso e poi incrociatelo dal vivo.