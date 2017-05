MARCO SHUTTLE, Systhema

Marco Sartorelli vive a Berlino, lavora o lavorava nel mondo nella moda e ha un’etichetta, Eerie, con la quale pubblica prevalentemente suoi dischi o sue collaborazioni. Come dj suona ovunque.

Systhema esce per Spazio Disponibile di Dozzy e Neel: non è “solo” un album techno, come la biografia di Marco lascerebbe credere, ma un tentativo – non il primo – di smarcarsi e cercare un sound diverso, qualcosa che accade spesso nel mondo dance. È insomma un disco aperto a influenze altre, sempre molto collaudate: drone, orientalismi, vento e pioggerelle new age, qualche synth morbido… Il tutto è presentato con un bel taglio, pulito e con le scarpe giuste. Non si percepisce interesse per le ombre, il volume, la profondità e gli spigoli, né il desiderio di uscire dalla propria comfort zone.

I tratti decisi e consciamente elementari del disegno in copertina suggeriscono che forse Marco Shuttle intendesse realizzare un disco primitivo e senza filtri: diciamo che, se le cose stanno così, intanto ha imboccato il sentiero.

Tracklist

01. Adrift

02. Thebe

03. I Fail, You Fall

04. Eris

05. Con Sequenza

06. Venera 3

07. Olga

08. Ende