MALEDETTA DOPAMINA, Maledetta Dopamina [+ full album stream]

Non mancherà di stuzzicare gli adepti del noise-rock delle origini l’omonimo dei Maledetta Dopamina, trio strumentale al debutto, co-prodotto da Dischi Bervisti, Dischi Del Minollo, Moquette Records, Koe Records. E questo nonostante i ragazzi abbiano deciso di barattare la chitarra con una seconda batteria, eliminando quindi le sferragliate previste dal contratto e dando più rilevanza agli incastri e ai sussulti ritmici tipici del genere, senza però sfociare mai in scalpitii ipercinetici fuori controllo. Anzi, i Maledetta Dopamina restano sempre saldamente sul pezzo, quasi con compostezza, costruendo efficacemente l’andatura dei brani e dosando per bene intrecci spigolosi e impeti aggressivi. Le evoluzioni del basso di marca Jesus Lizard, aspre, ciniche, ma con una certo andamento melodico, diventano l’onda portante del lavoro, approdando in più di un’occasione su territori cari, per esempio, ai The Austerity Program e a una versione più asciutta e meno enfatizzata, a parità di tensione, delle catarsi stridenti di questi ultimi. Qualche frangente pare poco più che una bozza non del tutto sviluppata, ma la stringatezza che il gruppo esibisce il più delle volte aiuta a rendere incisivi gli otto pezzi inclusi in questo promettente esordio.