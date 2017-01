Il Magazzino sul Po va avanti

Non basta un allagamento a fermare il locale torinese. Pubblichiamo il loro comunicato.

VENERDÌ 20 GENNAIO 2017 – SONIC WOLVES + TEMPLE OF DUST

Sonic Wolves è una band formata ad Alessandria da Kayt Vigil (Rogue State, ex The Hounds Of Hasselvander, ex Pentagram) e Vita Mammut (Ufomammut, Rogue State). Il suono di Sonic Wolves è un “infuso” di heavy e dirty rock, inteso nella maniera più pesante possibile, con forti influenze psichedeliche e metal che affiorano da ogni singola canzone.

I Temple of Dust, trio heavy blues di Monza, nascono nell’autunno 2013 da un’idea del bassista/cantante Miky Bengala (Gordo, Long Dong Silver, Svetlanas, Scum from the Sun, Meretrix Propaganda). Il sound della band mischia l’heavy metal e il blues anni ’70 (Blue Cheer, Hawkwind, Black Sabbath) con influenze noise e stoner.

SABATO 28 GENNAIO 2017 – LASTANZADIGRETA

Dal 2009 Lastanzadigreta cerca di sperimentare sulla canzone. Lo fa con un organico anomalo, unico, rodatissimo dal vivo e che si è attirato le attenzioni di molti addetti ai lavori e molti appassionati di musica “oltre i generi”: nessun basso, nessuna batteria, nessun ruolo predefinito fra i componenti. Il fulcro del suono (e del palco) è la grande marimba, insieme sostegno armonico e ritmico. Intorno, una selva di bidoni, tubi, strumenti di recupero: un vecchio harmonium Farfisa, glockenspiel, un set di didjeridoo, una drum machine da 3 euro. Davanti, chitarre elettriche, acustiche, classiche, weissenborn, mandolini elettrici e banjolini, cigar box e giocattoli sonori.

SABATO 11 FEBBRAIO 2017 – SONICATOMIC + MANIAXXX

I Maniaxxx sono quattro e nella notte suonano musica ad alto volume in formazione da rapina: 2 chitarre, basso , batteria, rumori e 3 voci. Amano fondere i groove acquatici del garage-surf alla psichedelia sciamanica, la violenza noise alle divagazioni western.

SABATO 18 FEBBRAIO 2017 – KILL YOUR BOYFRIEND + VERDIANA RAW + NANAI

I Kill Your Boyfriend nascono nel 2011 come side project di elementi dei Wora Wora Washington, Transisters e Kitsune. La loro ricerca sonora spazia dallo shoegaze alla psichedelia, dalla wave all’elettronica filtrata da una sensibilità diretta e viscerale, raffinata e violenta.

“Whales know the route” (Pippola Music) è il secondo disco della cantautrice e performer Verdiana Raw ed esce a 4 anni di distanza dall’album “Metaxy”.

I Nanai suonano tronchi d’albero. Le Nanai tastiere nottambule, synth con sdoppiamento di personalità e drum machine dal Super-Ego.

SABATO 4 MARZO 2017 – ETNICA ESOTERICA SPERIMENTALE CON SATHÖNAY (FR), CACAO (IT), MOTHRA (IT)

Sathönay è un progetto di Nico Poisson, anche membro del NED e fondatore dell’etichetta S.K Records. Questo progetto è basato sulla musica orientale con l’utilizzo di un Saz elettrico (Saz è una tipologia di liuto turco, per intenderci), vecchie drum machine e vocal.

I Cacao sono Diego Pasini (Ronin, Actionmen) e Matteo Pozzi (Mavritivs, Actionmen).

I tre Mothra sono uniti da approcci musicali extraeuropei: Mina è flautista ma suona anche bansuri, duduk, danmoi, fujara; Zanotti percussioni e cordofoni africani, tamburi andini, oggetti e altro; Frana, specialista dell’oud turco, ne suona anche una variante elettrica oltre a liuto, rabab afgano ed altri strumenti a plettro. Il trio esplora il territorio elettroacustico estendendo le possibilità sonore dei propri strumenti con effetti, loop ed elettronica dal vivo.

GIOVEDÌ 23 MARZO 2017 – MAD PROFESSOR LIVE

IN APERTURA: BABE ROOTS + MIRAFLOWERS DJ SET

Torna in città Mad Professor, figura di spicco tra i musicisti Dub della seconda generazione, è un artista molto prolifico avendo contribuito o prodotto quasi duecento album, e avendo collaborato con artisti di fama mondiale, sia reggae (come Lee “Scratch” Perry, Sly & Robbie, Horace Andy e Pato Banton) che al di fuori dai confini della musica giamaicana (come il duo inglese Massive Attack).

