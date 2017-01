LUCIFER BIG BAND, Atto II [+ full album stream]

Febbraio 2014: torna la Democrazia Cristiana e torna Lucifero con la sua big band, per un Atto II di puro Delrio… pardon… delirio. Primitivo, devastante, rumoroso e (solo in apparenza) irrazionale, Angelo Bignamini, il batterista dei Great Saunites, pare proprio aver fatto nuovi passi in avanti con questo suo progetto parallelo, del quale già abbiamo parlato.

L’inizio di “Parte Prima” è così splendidamente ottuso che sembra quello di “Happy Easter Florida” dei Todd, solo che Angelo è senza chitarra. In generale, comunque, vien da pensare proprio alla violenza reiterata e ai volumi distruttivi dei gruppi Riot Season (Hey Colossus, Shit & Shine) e c’è da credere che qui sia stato seguito lo stesso modus operandi della recente collaborazione tra Saunites e Attilio Novellino, che consiste nel sovraccaricare col suono i neuroni. “Parte Seconda”, poi, procede come sempre ipnotica, solo che sembra di aver messo su qualche disco industrial primi anni Ottanta, merito di un loop d’apertura meccanico e disumano. Anche in questo caso la traccia si espande e cresce terribile, poi comincia a quasi a svuotarsi e lascia la chiusura a uno scampanellio piuttosto disturbante.

Atto II è un cd-r a tiratura limitata, co-prodotto da Lemming Records, HysM?, Neon Paralleli e dai nostri amici di BloodySound Fucktory. Crediamo che la stima per loro (e per gli altri editori coinvolti) non sia il fattore determinante nel farci dire che, se lo vedete su qualche banchetto in giro per concerti, è il caso che ve lo mettiate in tasca senza pensarci troppo su.

Per un po’ qui sotto troverete l’intero album in streaming.