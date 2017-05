LOUD! – “We Travelled In Waves”, 11.05.2017

“Tutta la vita dell’anima umana è un movimento nella penombra” (Fernando Pessoa)

Ascolta la puntata.

Playlist

STEFANO DE PONTI – le premier son qui vient (“Calce”, Kohlhaas, KHS 008, 2016)

RAPOON ‎– We Travelled In Waves (“Song From The End Of The World”,Glacial Movements-GM024, 2016)

ALESSANDRO RAGAZZO – Le cose (“Terra d’Ombra,Setola di maiale, SM3270, 2016)

KTL ‎– Phill 1 (“V”, Editions Mego ‎– EDITIONS mego 120, 2012)

CINDYTALK‎ – Our Shadow, Remembered (“The Crackle Of My Soul”,Editions Mego ‎– eMEGO 097, 2009)

LUSTMORD‎ – Black Static (“Dark Matter”,Touch ‎– TO:102, 2016)

BIOSPHERE ‎– With Their Paddles In A Puddle (“Departed Glories”, Smalltown Supersound ‎– STS281CD, 2016)

NURSE WITH WOUND ‎– I Put My Mouth To The Lips Of Eternity (“Dark Fat”, United Dirter ‎– DPROMDCD120, 2016)

ASMUS TIETCHENS ‎– Resonanz 1 (“4K7+”, Vinyl-on-demand ‎– VODCD 7.B, 2015)

JOHN DUNCAN ‎– Comin’ Back To Me (“Bitter Earth”, iDEAL Recordings ‎– iDEAL129, 2016)