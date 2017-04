LOUD! – “The Purpose Of Peace”, 13.04.2017

“Procedi con calma tra il frastuono e la fretta, e ricorda quale pace possa esservi nel silenzio” (Anonimo)

Ascola la puntata.

Playlist

BRIAN ENO – Irial (“Sisters”, Generative Music ‎– none, 2017)

WILLIAM BASINSKY – For David Robert Jones (“A Shadow In Time”, 2062 ‎– 2062.1701, 2017)

ABUL MOGARD – The Purpose Of Peace (“Works”, Ecstatic ‎– ELP020, 2016)

PAUL BEAUCHAMP – Settle (“Grey Mornings”, Boring Machines, 2017)

ZU – A Sky Burial (“Jhator”, House of Mythology ‎– HOM 009, 2017)

AWARE – So he pulled his cloak over his face (“The Book of Wind”, Glacial Movements Records ‎– GM028, 2017)

CHRIS ABRAHAMS – The Stones Continued Intermittently (“Fluid to the Influence”, Room40 ‎– RM464, 2016)

ARNE NORDHEIM – Solitaire (“Electric-1968”, Rune Grammofon ‎– RCD 2002, 1998)