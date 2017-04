LOUD! – “IN SILENCE for Mika Vainio”, 27.04.2017

“La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio”

(Miles Davis)

Ascolta la puntata.

Playlist

GAGARIN KOMBINAATTI – Survos (“83-85”,Puu ‎– PUU-41, 2016)

PANASONIC ‎– Radiokemia (“Vakio”, Blast First ‎– BFFP118CD, 1995)

Ø – Frekvenssi (“Oleva”, Sähkö Recordings ‎– Sähkö-023CD, 2008)

Ø – Stratostaatti (“Olento”,Sähkö Recordings ‎– SÄHKÖ-012, 1996)

MIKA VAINIO – Cargo (“Kilo”, Blast First Petite ‎– PTYT 076, 2013)

MIKA VAINIO/JOACHIM NORDWALL – Alloy Ceremony (“Monstrance”,Touch ‎– TO:88,2013)

VAINIO/VAISANEN/VEGA- Endless (“Endless”, Blast First ‎– BFFP147CD, 1998)

MIKA VAINIO – In silence a scream takes a heart (“Life…It Eats You Up”, Editions Mego 124, 2011)

PHILUS – Anksiolyytti (“Tetra”, Sähkö Recordings ‎– 15 CD, 1998)

PAN SONIC – Mutaaattori (“Kesto”, Mute ‎– MUTE 9243, 2004)

VAINIO / VIGROUX – Mutant (“Peau Froide, Leger Soleil”, Cosmo Rhythmatic ‎– CR03, 2015)

PAN SONIC – Pan Finale (“Gravitoni”, Blast First Petite ‎– PTYT 045, 2010