Live Arts Week VI (Bologna): chi, dove, quando, come

Riceviamo e pubblichiamo.

Live Arts Week VI

Bologna 26>29 aprile 2017

Xing presenta la sesta edizione di Live Arts Week che si terrà a Bologna dal 26 al 29 aprile 2017.

Live Arts Week VI si disloca in vari spazi della città e riattiva per un’intensa maratona performativa gli spazi della Ex GAM, rendendo omaggio alla Settimana Internazionale della Performance che proprio in quella sede – la storica Galleria d’Arte Moderna di Bologna – ha avuto luogo nel 1977.

Quattro giornate diversificate per carattere e ritmo: un opening disseminato nel centro della città tra gallerie, spazi no-profit e il Teatro Comunale, e tre appuntamenti che restituiranno al pubblico – per questo breve periodo – le sale della Ex GAM, con segni autoriali graffianti o leggeri, densi o dilatati, individualistici o corali, in una molteplicità di azioni che ci introdurranno nel panorama variegato della performatività oggi, sino allo stordimento.

Evento unico in Italia dedicato alle live arts, presenta un insieme eterogeneo di performance che ruotano intorno alla presenza e all’esperienza percettiva di corpi, movimenti, suoni e visioni, con un programma-palinsesto di opere dal vivo (performance, ambienti, concerti, expanded cinema, con date uniche, produzioni e anteprime) presentate da personalità di spicco della ricerca contemporanea internazionale.

Live Arts Week VI: Maria Hassabi (Cipro/USA), Alexandra Bachzetsis (CH), Mette Edvardsen (N/B), Lorenzo Senni (I), Anastasia Ax/C. Spencer Yeh (S/USA/Taiwan), Dana Michel (CAN), Ulrich Krieger (D/USA), Valerio Tricoli (I/D), Antonija Livingstone/Claudia Hill (CAN/D), Nico Vascellari (I), Prurient (USA), Cristina Kristal Rizzo (I), Silvia Costa (I), Mattin/Miguel Prado (Basque Country/E/GB) feat. Margherita Morgantin/Martina Raponi (I/GB), Olivier Kosta Thèfaine (F), Gareth Moore (CAN), Nicolas Làmas(Chile/B) e altri.

Live Arts Week è ideato e realizzato da Xing, organizzazione culturale basata a Bologna che progetta, organizza e sostiene eventi, produzioni e pubblicazioni contraddistinti da uno sguardo interdisciplinare intorno ai temi della cultura contemporanea, con una particolare attenzione alle tendenze generazionali legate ai nuovi linguaggi.

Partners: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Marsèll, Ambasciata del Canada Roma/Focus Canada 150°, Goethe-Institut Mailand, Reale Ambasciata di Norvegia, Institut français Italia, Pro Helvetia, P420, LocaleDue, Car drde, Tripla, Accademia di Belle Arti Bologna. Media partners: The Wire, Mousse, Nero, ATPdiary, Cura, Blow Up, Alias, Il Manifesto, Edizioni Zero. Live Arts Week fa parte di Bologna Contemporanea.

dove:

Ex GAM Piazza Costituzione 3

Teatro Comunale di Bologna Largo Respighi 1

P420 Via Azzo Gardino 9

LOCALEDUE Via Azzo Gardino 12/c

CAR DRDE Via Azzo Gardino 14/a

Tripla Via Indipendenza 71/f

sede organizzativa e info:

Xing Via Ca’ Selvatica 4/d Bologna

info@xing.it

www.liveartsweek.it

www.xing.it

facebook.com/xing.it

twitter.com/liveartsweek